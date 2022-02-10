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Посольство США відреагувало на перекриття Росією морських акваторій біля України

"Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях".

Фото: ВМС ЗСУ

Під приводом військових навчань РФ обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства у Чорному та Азовському морях та перешкоджає необхідним для економіки морським перевезенням.

Про це у Twitter повідомило посольство США.

"Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія під приводом проведення військово-морських навчань 13-19 лютого перекриває практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря. РФ оголосила ці райони небезпечними для плавання, адже навчання передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Карта закритих районів свідчить про можливість підготовки "морської блокади" українських портів. У МЗС, зокрема, заявили, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Це може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України. 

Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні, зауважили у ВМС ЗСУ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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