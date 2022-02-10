Джонсон назвав найближчі дні вирішальними у розв'язанні кризи навколо України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон із посиланням на розвідку повідомив про переміщення російських військ біля кордонів з Україною. Він також зазначив, що має сумніви у тому, що Москва вже ухвалила рішення про подальші дії.

Про це Джонсон розповів на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Усі ми думаємо, що рішення ще не прийнято, але це абсолютно не означає того, що зовсім скоро не відбудеться чогось абсолютно катастрофічного... Наша розвідка спостерігає за концентрацією військ на кордоні з Україною, і це, ймовірно, найнебезпечніший момент для наступних кількох днів", - сказав Джонсон.

Він також попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

Джонсон зазначив, що дані розвідки щодо російської загрози Україні залишаються "похмурими". За його словами, на кордонах України скупчено "70 чи навіть більше" тактичних батальйонних груп.

"Це, мабуть, найнебезпечніший момент у найбільшій кризі безпеки, з якою Європа зіткнулася за десятиліття", - попередив британський прем’єр.

Він наголосив, що Європа повинна правильно підійти до цієї загрози.

"Комбінація санкцій з військовою рішучістю плюс дипломатія - це те, що ми вважаємо правильним", – зазначив Джонсон.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що на перемовинах і з Володимиром Зеленським, і з президентом РФ Путіним вдалось "досягти певного прогресу, щоб просуватися в кроках до безпеки регіону".

Макрон перебував із візитом у Москві, де зустрічався з Путіним. Після цього Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що Путін наблизився до деескалації кризи навколо України. Речник Кремля Дмитро Пєсков уранці 8 лютого заперечив, що Путін і Макрон досягли угоди щодо України.