МЗС України висловило протест через блокування Росією безпрецедентної площі Чорного та Азовського морів

Росія перекриває практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через рішення Росії про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань 13-19 лютого.

Про це йдеться на сайті МЗС.

“Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України”, – йдеться у заяві українських дипломатів.

Такі агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими, зазначили у міністерстві.

Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права.

“Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь”, – підсумували у МЗС.

У командуванні Військово-Морських Сил Збройних Сил України повідомили, що Росія перекриває практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.

“Прибережними попередженнями (ПРИП 41/22, 42/22, 43/22) Росія оголосила обширні райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого у зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу”, – йдеться у повідомленні.

Таким чином РФ вкотре продемонструвала зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України.

“Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні. Перекриваючи рекомендовані морські шляхи Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі”, – зазначено у заяві ВМС.

Це, беззаперечно, є порушенням як духу так і букви Конвенції ООН з морського права, 1982 року.

“Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ. Військово-Морські Сили ЗС України готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни з морського напрямку”, – додали військові.

Нагадаємо, Росія оголосила намір перекрити для ракетних та артилерійських навчань низку районів Чорного та Азовського морів, карта закритих районів свідчить про можливість підготовки "морської блокади" українських портів.