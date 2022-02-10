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МЗС України висловило протест через блокування Росією безпрецедентної площі Чорного та Азовського морів

Росія перекриває практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.

МЗС України висловило протест через блокування Росією безпрецедентної площі Чорного та Азовського морів

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через рішення Росії про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань 13-19 лютого.

Про це йдеться на сайті МЗС.

“Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України”, – йдеться у заяві українських дипломатів.

Такі агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими, зазначили у міністерстві. 

Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права.

“Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь”, – підсумували у МЗС.

У командуванні Військово-Морських Сил Збройних Сил України повідомили, що Росія перекриває практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.

“Прибережними попередженнями (ПРИП 41/22, 42/22, 43/22) Росія оголосила обширні райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого у зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу”, – йдеться у повідомленні.

Таким чином РФ вкотре продемонструвала зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України.

“Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні. Перекриваючи рекомендовані морські шляхи Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі”, – зазначено у заяві ВМС.

Це, беззаперечно, є порушенням як духу так і букви Конвенції ООН з морського права, 1982 року.

“Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ. Військово-Морські Сили ЗС України готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни з морського напрямку”, – додали військові.

Нагадаємо, Росія оголосила намір перекрити для ракетних та артилерійських навчань низку районів Чорного та Азовського морів, карта закритих районів свідчить про можливість підготовки "морської блокади" українських портів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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