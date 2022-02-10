Путін заявив про намір "домогтися" від США і НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки"

Президент РФ наголосив на ролі дипломатів у відстоюванні "законних прав російських громадян та співвітчизників за кордоном".

Президент Володимир Путін заявив про плани домогтися від Сполучених Штатів юридично закріплених "гарантій безпеки" для Російської Федерації.

Про це він сказав, звертаючись до співробітників і ветеранів Міністерства закордонних справ РФ з нагоди професійного свята.

"Ситуація у світі стає дедалі турбулентнішою і напруженішою. Це, безумовно, вимагає додаткових наполегливих зусиль щодо забезпечення стратегічної стабільності та протидії загрозам і викликам, насамперед – домагаючись отримання від США та їхніх натовських союзників вичерпних, юридично закріплених гарантій безпеки нашої країни", – пояснив президент Росії.

Путін також відзначив роль дипломатів у відстоюванні "законних прав російських громадян та співвітчизників за кордоном".

"Наша дипломатія допомагає відстоювати законні права російських громадян та співвітчизників за кордоном, сприяє врегулюванню регіональних конфліктів та кризових ситуацій", – зазначив президент РФ.

Нагадаємо, голова фракції "Єдиної Росії" у Держдумі Володимир Васильєв попросив російське керівництво надати допомогу терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР" і відправити їм озброєння.

За даними росЗМІ, Дума розгляне звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР" 14 лютого.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розцінюватиме можливе визнання Росією незалежності окупованих нею територій на Донбасі як вихід з Мінських домовленостей.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив очільнику МЗС Сергію Лаврову про готовність далі обговорювати "гарантії безпеки" та закликав Росію до негайної деескалації на кордонах України.