Єрмак назвав головні цілі сьогоднішньої зустрічі радників в "нормандському форматі"

На сьогоднішній зустрічі політичних радників очільників країн "нормандського формату" Україна матиме за мету розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який братиме участь у перемовинах. На сайті ОПУ зазначили, що українська сторона також пропонуватиме ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

"Крім того, керівник Офісу Глави держави наголосив, що представники України обов’язково порушуватимуть питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ на лінії розмежування", – додали в Офісі президента.

Нагадаємо, що сьогоднішня зустріч політрадників пройде в Берліні (Німеччина). Про цю зустріч було домовлено на попередніх переговорах політичних радників, що пройшли 26 січня в Парижі і тривали близько семи годин. Україну представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак.

На берлінській зустрічі склад перемовників буде той самий.

Під час зустрічі в Парижі були детально обговорені наявні розбіжності сторін у трактуванні Мінських угод. Також було зазначено, що дотримання режиму припинення вогню не має залежати від будь-яких розбіжностей у трактуваннях.

Минула зустріч очільників країн "нормандської четвірки" – Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, Ангели Меркель та Володимира Путіна – відбулася в грудні 2019 року. Відтоді російська сторона фактично блокує нові переговори в цьому форматі і вимагає від України прямих розмов з представниками підконтрольних їм терористичних "ДНР" і "ЛНР".

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном цього тижня висловив надію, що невдовзі в "нормандському форматі" вдастся зустрітися не тільки радникам, а й самим лідерам країн. Метою перемовин, як і раніше, є врегулювання російсько-української війни.