Комісія МВС виявила факти "позастатутних відносин" у військовій частині Дніпра, де нацгвардієць влаштував стрілянину
Комісія МВС виявила факти "позастатутних відносин" у військовій частині Дніпра, де нацгвардієць влаштував стрілянину
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
У парламенті Словаччини один із депутатів вилив воду на прапор України
У парламенті Словаччини один із депутатів вилив воду на прапор України
ГоловнаСвіт

Україна може отримати від США понад 10 швидкісних катерів "Mark VI"

Наразі деякі деталі контракту досі тримаються у таємниці з міркувань безпеки.

Україна може отримати від США понад 10 швидкісних катерів "Mark VI"
Фото: Petty Officer 1st Class John Wag

Сполучені Штати можуть у кілька етапів поставити Україні більше десяти швидкісних катерів Mark VI.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

"Згідно з Концепцією розвитку національних ВМС український флот має в цьому році поповнитися першими зразками бойових катерів американського виробництва "Марк VI". Нові одиниці озброєння захищатимуть національні інтереси одразу у двох морях – Азовському та Чорному – у ближній морській операційній зоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі деякі деталі контракту досі тримаються у таємниці з міркувань безпеки. Загальна очікувана кількість катерів, яку можуть бути поставлені у кілька етапів, складає більше десяти. 

Mark VI - це сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.

Нагадаємо, у 2020 році США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. 

Як повідомляв голова МЗС Дмитро Кулеба, шість катерів мають передати Україні в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету.

Передачу Україні перших бойових катерів “Марк-6” мають почати у 2022 році.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також