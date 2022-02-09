Україна може отримати від США понад 10 швидкісних катерів "Mark VI"

Наразі деякі деталі контракту досі тримаються у таємниці з міркувань безпеки.

Сполучені Штати можуть у кілька етапів поставити Україні більше десяти швидкісних катерів Mark VI.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

"Згідно з Концепцією розвитку національних ВМС український флот має в цьому році поповнитися першими зразками бойових катерів американського виробництва "Марк VI". Нові одиниці озброєння захищатимуть національні інтереси одразу у двох морях – Азовському та Чорному – у ближній морській операційній зоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі деякі деталі контракту досі тримаються у таємниці з міркувань безпеки. Загальна очікувана кількість катерів, яку можуть бути поставлені у кілька етапів, складає більше десяти.

Mark VI - це сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.

Нагадаємо, у 2020 році США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання.

Як повідомляв голова МЗС Дмитро Кулеба, шість катерів мають передати Україні в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету.

Передачу Україні перших бойових катерів “Марк-6” мають почати у 2022 році.