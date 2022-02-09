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Москва отримала сигнал про санкції в разі вторгнення в Україну, - Шольц

Втім, на думку канцлера ФРН, поки що рано говорити про вирішення проблем.

Москва отримала сигнал про санкції в разі вторгнення в Україну, - Шольц
Олаф Шольц
Фото: tagesspiegel.de

Москва зрозуміла, що Захід єдиний у своїй рішучості запровадити жорсткі санкції у разі російського вторгнення в Україну, втім ситуація у регіоні залишається напруженою.

Про це заявив у середу канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Reuters.

"Поки що рано говорити про вирішення проблем. Вони настільки серйозні і залишаться такими ще деякий час, тому заслуговують на нашу увагу", - сказав Шольц на прес-конференції після переговорів з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Шольц додав, що Сполучені Штати, Європейський Союз і НАТО діяли узгоджено щодо потенційних санкцій, які дуже добре готувалися.

Раніше представник Ради національної безпеки Білого дому зазначив, що Вашингтон продовжує дуже тісно консультуватися з європейськими колегами щодо серйозних наслідків для Росії, якщо вона продовжить вторгнення в Україну. Серед ймовірних санкцій – обмеження доступу Росії до міжнародної банківської системи SWIFT.

Серед можливих санкцій також розглядають зупинку газопроводу "Північний потік-2". Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що в разі нової агресії Росії проти України ФРН підтримає санкції щодо проєкту.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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