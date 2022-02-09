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Кулеба: у законодавстві Німеччини немає заборон на постачання зброї Україні

"Якщо це суто політичне рішення, значить, воно може бути принаймні частково модифіковане".

Кулеба: у законодавстві Німеччини немає заборон на постачання зброї Україні
Фото: EPA/UPG

У законодавстві Німеччини немає жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні. Відтак відмова Берліна від військової допомоги Києву є політичним рішенням, яке може бути "модифіковане".

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.

“Я чесно сказав: Анналена, ваша позиція є несправедливою. І друге, ми проаналізували всю вашу нормативну базу, і немає жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні, тому це політичне рішення. Якщо це суто політичне рішення, значить, воно може бути принаймні частково модифіковане. З цим Анналена поїхала назад”, - сказав Кулеба.

Міністр зауважив, що питання постачання зброї Україні є надзвичайно складним і що новий німецький уряд перебуває під серйозним внутрішнім і зовнішнім тиском щодо цієї позиції.

Взаємодія України та Німеччини на тлі стягнення Росією військ до України має певні складнощі, зокрема через те, що ФРН заборонила передачу Україні озброєння. Натомість країна пообіцяла надіслати шоломи для військових та мобільний шпиталь. 

Водночас 5 лютого восьма партія військової допомоги Сполучених Штатів Америки прибула в Україну. З 22 січня американська сторона направила в Україну вже понад 650 тонн оборонного озброєння.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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