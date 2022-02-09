Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено, який вперше відвідує Україну з візитом.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Альбарес Буено підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку Іспанії, а також готовність Мадрида до злагодженої роботи всередині ЄС задля втілення комплексного пакета стримування РФ, насамперед застосування нових жорстких санкцій.

Міністри приділили окрему увагу зміцненню безпекового сектору України, посилення її обороноздатності.

Вони обговорили кроки задля просування європейської та євроатлантичної інтеграції України, підготовку до саміту НАТО в Мадриді у червні цього року.

Фото: EPA/UPG

Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна налаштована активно розвивати співпрацю з Іспанією в політичній, торговельній, освітній та гуманітарній сферах. Він підтвердив зацікавленість нашої держави в здійсненні першого в історії візиту Прем'єр-міністра Іспанії до України.

Фото: МЗС

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Хосе Альбарес Буено підтримав пропозицію Дмитра Кулеби провести масштабний бізнес-форум, який створить нові можливості для українського та іспанського бізнесу, підтримає експортерів у виході на нові ринки.

Глави МЗС домовилися про проведення політичних консультацій міністерств закордонних справ і чергового засідання спільної міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва.

Нагадаємо, 21 січня цього року міністерство оборони Іспанії ухвалило рішення підтримати сили НАТО через нарощування російських військ на кордоні з Україною. Військові кораблі скерували у Середземне і Чорне моря.