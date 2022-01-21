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Іспанія відправила військові кораблі до Чорного та Середземного морів

Рішення ухвалено через нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Іспанія відправила військові кораблі до Чорного та Середземного морів
Фото: www.porturusso.pt

Міністерство оборони Іспанії ухвалило рішення підтримати сили НАТО через нарощування російських військ на кордоні з Україною. Військові кораблі вже прямують у Середземне і Чорне моря.

Про це повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає агентство Reuters.

"Росія не може вказувати жодній країні, що їй робити, тому НАТО буде берегти і захищати суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче приєднатися до НАТО", – цитує слова Роблес РБК-Україна.

Як повідомляється, тральник уже в дорозі, а фрегат відпливе протягом трьох-чотирьох днів. Мадрид також розглядає можливість скерування винищувачів до Болгарії.

У вівторок міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили скоординовану відповідь на загрозу Україні з боку Росії.

Нагадаємо, Королівські ВМС Канади відправили у Середземне і Чорне моря фрегат HMCS Montreal. Закордонна місія корабля триватиме пів року.

 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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