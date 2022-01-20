Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ

Оприлюднені нові супутникові знімки російської військової техніки поблизу кордону з Україною. Кадри з російськими формуваннями оприлюднило агентство Reuters.

"На супутникових знімках Maxar Technologies видно, що російські війська розгорнуті в трьох місцях на заході Росії, поблизу кордону з Україною", - сказано у підписі до відео.

Як повідомив журналіст Newsmax Алекс Сальві, Росія розмістила свої сили поблизу чотирьох населених пунктів, один з яких - селище Климово Брянської області – розташований лише за 13 км від України. Російські війська помітили також у місті Клинці (Брянська область) - за 30 км від України, Єльня (Смоленська область) - за 135 км та Погоново (Воронезька область) - за 165 км.

New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed:



Klimovo: ~13 km north of Ukraine

Klintsy: ~30 km east of Ukraine

Yelnya: ~130 km east of Belarus

Pogonovo: ~165 km north of Ukraine



📸: @Maxar pic.twitter.com/m8k5J8MViL — Alex Salvi (@alexsalvinews) January 20, 2022

Нагадаємо, на тлі стягування військових і техніки до кордонів України та на окуповані території США мали перемовини з росіянами у двусторонньому форматі, а також через НАТО і Постійну раду ОБСЄ. Росія висунула ультиматум зменшити військову присутність блоку в Європі та гарантувати, що НАТО не буде розширюватися новими членами, зокрема й Україною.

Альянс категорично відкинув це, але зазначив, що готовий обговорити масштаби військових навчань і озброєння на континенті. Росія це не влаштувало і вони заявили, що не бачать перспектив у подальших розмовах.