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Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ

Найближче до України російське військове формування розташоване за 13 кілометрів від українського кордону.

Оприлюднені нові супутникові знімки російської військової техніки поблизу кордону з Україною. Кадри з російськими формуваннями оприлюднило агентство Reuters.

"На супутникових знімках Maxar Technologies видно, що російські війська розгорнуті в трьох місцях на заході Росії, поблизу кордону з Україною", - сказано у підписі до відео.

Як повідомив журналіст Newsmax Алекс Сальві, Росія розмістила свої сили поблизу чотирьох населених пунктів, один з яких - селище Климово Брянської області – розташований лише за 13 км від України. Російські війська помітили також у місті Клинці (Брянська область) - за 30 км від України, Єльня (Смоленська область) - за 135 км та Погоново (Воронезька область) - за 165 км. 

Нагадаємо, на тлі стягування військових і техніки до кордонів України та на окуповані території США мали перемовини з росіянами у двусторонньому форматі, а також через НАТО і Постійну раду ОБСЄ. Росія висунула ультиматум зменшити військову присутність блоку в Європі та гарантувати, що НАТО не буде розширюватися новими членами, зокрема й Україною.

Альянс категорично відкинув це, але зазначив, що готовий обговорити масштаби військових навчань і озброєння на континенті. Росія це не влаштувало і вони заявили, що не бачать перспектив у подальших розмовах.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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