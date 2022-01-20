Пєсков заявив про ризик "громадянської війни" в Україні через погрози російським банкам зі сторони США

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що погрози США позбавити російські банки можливості здійснювати операції з доларами можуть спровокувати початок "громадянської війни" в Україні.

"Усі ці заяви можуть сприяти дестабілізації обстановки", - цитує Пєскова агентство "Інтерфакс".

"Вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії в гарячі голови деяких представників українського керівництва, які, як то кажуть, тихою сапою, можуть вирішити розпочати заново "громадянську війну" у своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу", - вважає путінський речник.

Нагадаємо, 19 січня президент США Джо Байден заявив, що у разі нападу на Україну проти Росії введуть "катастрофічні" санкції, з якими російський президент Володимир Путін ще не стикався. "Наприклад, усе, що пов'язане із доларом: якщо вони введуть війська, вони заплатять. Їхні банки не зможуть проводити операції з доларами", — сказав глова Білого дому.

При цьому Байден заявив, що, на його думку, Путін не хоче війни.