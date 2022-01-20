Росія планує заборонити криптовалюти

Зараз РФ третя у світі за обсягами майнінгу біткойнів.

Центральний банк Росії виніс на громадські консультації пропозицію щодо повної заборони криптовалют через високі ризики та потенційні системні загрози для економіки.

На сайті ЦБ РФ повідомляється про намір заборонити в Росії випуск та обіг криптовалют та запровадити покарання за будь-які операції з ними.

Російський центробанк пропонує:

ввести відповідальність за порушення заборони на використання криптовалюти в якості платіжного засобу;

заборонити випуск та обіг криптовалюти, в тому числі криптобіржі, криптообмінники, P2P-платформи та ввести відповідальність за порушення цієї заборони;

на законодавчому рівні заборонити фінансовим організаціям інвестувати в криптовалюти та пов'язані з ними фінансові інструменти, а також заборонити використання російської інфраструктури для будь-яких операцій з криптовалютою.

При цьому володіння криптовалютами не буде заборонятися, пише ТАСС.

Зараз криптовалюти в Росії мають статус платіжного засобу, але ними заборонено платити за товари і послуги.

За даними Bloomberg, російська ФСБ переконала главу Центробанку РФ підтримати повну заборону на операції з криптовалютами, щоб позбавити доступу до цього виду фінансування опозицію, небажані організації та ЗМІ.

Bloomberg стверджує, що загальна сума коштів на криптогаманцях в Росії становить близько 7 трлн рублів (понад 90 млрд доларів). Росія посідає третє місце у світі за обсягами майнінгу біткойнів після США і Казахстану.

Нагадаємо, що в 2021 році криптовалюти заборонили у Китаї.