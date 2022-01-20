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Росія планує заборонити криптовалюти

Зараз РФ третя у світі за обсягами майнінгу біткойнів.

Росія планує заборонити криптовалюти
Фото: EPA/UPG

Центральний банк Росії виніс на громадські консультації пропозицію щодо повної заборони криптовалют через високі ризики та потенційні системні загрози для економіки.

На сайті ЦБ РФ повідомляється про намір заборонити в Росії випуск та обіг криптовалют та запровадити покарання за будь-які операції з ними.

Російський центробанк пропонує:

  • ввести відповідальність за порушення заборони на використання криптовалюти в якості платіжного засобу;
  • заборонити випуск та обіг криптовалюти, в тому числі криптобіржі, криптообмінники, P2P-платформи та ввести відповідальність за порушення цієї заборони;
  • на законодавчому рівні заборонити фінансовим організаціям інвестувати в криптовалюти та пов'язані з ними фінансові інструменти, а також заборонити використання російської інфраструктури для будь-яких операцій з криптовалютою.

При цьому володіння криптовалютами не буде заборонятися, пише ТАСС.

Зараз криптовалюти в Росії мають статус платіжного засобу, але ними заборонено платити за товари і послуги.

За даними Bloomberg, російська ФСБ переконала главу Центробанку РФ підтримати повну заборону на операції з криптовалютами, щоб позбавити доступу до цього виду фінансування опозицію, небажані організації та ЗМІ.

Bloomberg стверджує, що загальна сума коштів на криптогаманцях в Росії становить близько 7 трлн рублів (понад 90 млрд доларів). Росія посідає третє місце у світі за обсягами майнінгу біткойнів після США і Казахстану.

Нагадаємо, що в 2021 році криптовалюти заборонили у Китаї.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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