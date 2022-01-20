США готові перекрити кисень економіці РФ та російським багатіям, – Кулеба

Вашингтон уже ухвалив рішення щодо масштабних санкцій проти Росії в разі її нової агресії проти України.

Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи учорашні перемовини з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він зазначив, що Штати та їхні європейські союзники перебувають на фінішній прямій процесу узгодження антиросійських санкцій.

"Рішення у Вашингтоні вже ухвалено. США готові застосувати всю потужність своїх політичних та фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці та російським багатіям. Росія втратить доступ до важливих для неї та її розвитку технологій", – заявив міністр.

Він додав, що Штати нададуть Україні оборонну летальну зброю і 200 млн доларів додаткової безпеки. Це збільшить загальний фонд до 650 млн доларів за 2021 рік. Це більше, ніж у будь-який рік з 2014.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що будь-який перетин російськими військами кордону України означатиме нову інтервенцію. У цьому випадку Штати застосують безпрецедентні санкції, зокрема йдеться про заборону на операції з доларом.