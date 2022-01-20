OCCRP: Назарбаєв контролює активи на $8 млрд через благодійні фонди

Серед майна, яке приписують експрезиденту, є театр, дорогий літак та поле для гольфу.

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв розпоряджається активами на суму не менше 8 млрд доларів через мережу підконтрольних благодійних фондів.

Про це йдеться у спільному розслідуванні міжнародного об'єднання журналістів OCCRP, киргизстанського видання "Клооп" та казахстанського "Власть".

Благодійні фонди "Назарбаєв Фонд", "Фонд Нурсултана Назарбаєва", "Фонд Демеу" та "Єлбаси фонд" займаються освітніми, соціальними та патріотичними проєктами, але водночас таємно володіють частками в десятках компаній.

Зараз вони зосереджені в холдинговій компанії Jusan Technologies, яка зареєстрована в Великобританії.

Серед активів, якими володіють фонди, є банки в Казахстані, Киргизстані та Росії, телеканали, готелі, торгові центри, фабрики, склади, театр, приватний літак вартістю понад 100 мільйонів доларів, поле для гольфу, облігації та готівка.

Фото: occrp.org

У розслідуванні стверджується, що формально всі активи Назарбаєву не належать, але, як вважають юристи, він їх контролює і може приймати рішення щодо продажу чи передачі майна.

Нагадаємо, що Назарбаєв правив Казахстаном майже 30 років до березня 2019 року, коли новим президентом було обрано Касим-Жомарта Токаєва.

На честь Назабраєва названо столицю Казахстану - Нур-Султан.

На початку 2022 року Назарбаєв пішов з останньої займаної посади - голови Ради безпеки Республіки Казахстан. У зверненні 18 січня 2022 року Назарбаєв назвав себе пенсіонером.