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Росія завершила виведення військ ОДКБ із Казахстану, надзвичайний стан скасували

Речник президента Токаєва заявив, що країна повертається до нормального життя.

Росія завершила виведення військ ОДКБ із Казахстану, надзвичайний стан скасували
Фото: EPA/UPG

Зі столиці Казахстану Нур-Султана 19 січня вилетіли останні чотири російські військово-транспортні літаки із силами ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку, – ред.) на борту.

На цих чотирьох літаках повертається до Росії, серед інших, командування контингентом на чолі з генерал-полковником Андрієм Сердюковим, повідомляє агентство "Интерфакс" з посиланням на Міноборони РФ.

Сердюков заявив про успішне завершення "миротворчої операції".

Опівночі 19 січня в Казахстані втратив чинність указ про режим надзвичайного стану та комендантську годину. Через протести ці заходи було запроваджено в в Нур-Султані та Алмати, а також в Алматинській, Атирауській, Жамбилській, Кизилординській та Мангістауській областях.

Як повідомив речник президента Казахстану Берік Уалі, режим надзвичайної ситуації в решті регіонів країни Токаєв скасував достроково.

"Таким чином, вся країна повертається до нормального життя. Скасовуються запроваджені на період НС комендантська година та інші тимчасові обмеження", – йдеться у повідомленні Уалі у фейсбуці.

Крім того, у міжнародному аеропорту Алмати повідомили про відновлення роботи у штатному режимі. Водночас зазначається, що доступ на територію аеропорту автотранспортом тимчасово обмежено.

З 19 січня також поновлюється рух у штатному режимі автобусів, тролейбусів (від 06:00 до 23:00) і метрополітену (від 06:00 до 00:00).

Війська Організації договору про колективну безпеку, які країна запросила на початку січня через масові протести та заворушення, з Казахстану почали виводити 13 січня. Тоді ж до міжнародного аеропорту в Алмати прибув перший цивільний літак із пасажирами на борту.

Росія відправила своїх десантників. Перші військові прибули до Казахстану 6 січня. Керувати операцією призначили російського генерала, який командував окупацією Криму. Загалом до Казахстану прибули близько 2030 військових і 230 одиниць техніки. 

Масові громадянські повстання почалися як реакція на подорожчання автомобільного газу, але не вщухли після того, як влада погодилась розслідувати підняття цін і знизити їх. До економічних вимог мітингарів додалися й політичні, зокрема остаточне усунення від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. 

Як наслідок Назарбаєв перестав бути очільником Ради безпеки – ці повноваження перебрав на себе Токаєв. Під час протестів влада вимикала звʼязок та Інтернет, а по всій території Казахстану оголосили надзвичайну ситуацію. Боротьбу з протестами називають "антитерористичною операцією". Президент дозволив військовим стріляти без попередження на ураження. 

З початку протестів у Казахстані затримали близько 9900 людей. Точна кількість жертв невідома.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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