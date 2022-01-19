Держдеп оприлюднив порядок денний візиту Блінкена в Україну

Держсекретар зустрінеться з американськими дипломатами, "щоб проінформувати про зусилля Департаменту щодо планування на випадок непередбачуваних обставин, якщо Росія вирішить піти на подальшу ескалацію".

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 19 грудня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб зміцнити відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

Про це йдеться на сайті Держдепу в спеціально створеному розділі United with Ukraine (Єдині з Україною).

"Держсекретар також зустрінеться зі співробітниками і родинами посольства США, щоб проінформувати про зусилля Департаменту щодо планування на випадок непередбачуваних обставин, якщо Росія вирішить піти на подальшу ескалацію", – зазначено в повідомленні.

Після Києва Блінкен полетить до Берліна, де 20 січня обговорить нещодавні дипломатичні перемовини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, включно з готовністю накласти масштабні санкції.

21 січня Блінкен у Женеві (Швейцарія) зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, щоб обговорити питання, що викликають занепокоєння, та закликати РФ до деескалації і відведення своїх військ подалі від кордонів України.

"Поїздка і консультації держсекретаря є частиною дипломатичних зусиль щодо деескалації напруження, викликаного нарощуванням Росією військової міці і агресії проти України, що триває", – підсумували в Держдепі.

Про візит Блінкена до Києва стало відомо 18 січня. До цього держсекретар відвідував Київ 6 травня, також він проводив телефонні розмови з Володимиром Зеленським перед дзвінками Байдена і Путіна.