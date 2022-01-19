Держдеп оприлюднив порядок денний візиту Блінкена в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 19 грудня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб зміцнити відданість суверенітету та територіальній цілісності України.
Про це йдеться на сайті Держдепу в спеціально створеному розділі United with Ukraine (Єдині з Україною).
"Держсекретар також зустрінеться зі співробітниками і родинами посольства США, щоб проінформувати про зусилля Департаменту щодо планування на випадок непередбачуваних обставин, якщо Росія вирішить піти на подальшу ескалацію", – зазначено в повідомленні.
Після Києва Блінкен полетить до Берліна, де 20 січня обговорить нещодавні дипломатичні перемовини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, включно з готовністю накласти масштабні санкції.
21 січня Блінкен у Женеві (Швейцарія) зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, щоб обговорити питання, що викликають занепокоєння, та закликати РФ до деескалації і відведення своїх військ подалі від кордонів України.
"Поїздка і консультації держсекретаря є частиною дипломатичних зусиль щодо деескалації напруження, викликаного нарощуванням Росією військової міці і агресії проти України, що триває", – підсумували в Держдепі.
Про візит Блінкена до Києва стало відомо 18 січня. До цього держсекретар відвідував Київ 6 травня, також він проводив телефонні розмови з Володимиром Зеленським перед дзвінками Байдена і Путіна.