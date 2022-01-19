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Держдеп оприлюднив порядок денний візиту Блінкена в Україну

Держсекретар зустрінеться з американськими дипломатами, "щоб проінформувати про зусилля Департаменту щодо планування на випадок непередбачуваних обставин, якщо Росія вирішить піти на подальшу ескалацію". 

Держдеп оприлюднив порядок денний візиту Блінкена в Україну
Ентоні Блінкен
Фото: Twitter Entony J. Blinken

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 19 грудня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб зміцнити відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

Про це йдеться на сайті Держдепу в спеціально створеному розділі United with Ukraine (Єдині з Україною). 

"Держсекретар також зустрінеться зі співробітниками і родинами посольства США, щоб проінформувати про зусилля Департаменту щодо планування на випадок непередбачуваних обставин, якщо Росія вирішить піти на подальшу ескалацію", – зазначено в повідомленні.

Після Києва Блінкен полетить до Берліна, де 20 січня обговорить нещодавні дипломатичні перемовини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, включно з готовністю накласти масштабні санкції. 

21 січня Блінкен у Женеві (Швейцарія) зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, щоб обговорити питання, що викликають занепокоєння, та закликати РФ до деескалації і відведення своїх військ подалі від кордонів України. 

"Поїздка і консультації держсекретаря є частиною дипломатичних зусиль щодо деескалації напруження, викликаного нарощуванням Росією військової міці і агресії проти України, що триває", – підсумували в Держдепі. 

Про візит Блінкена до Києва стало відомо 18 січня. До цього держсекретар відвідував Київ 6 травня, також він проводив телефонні розмови з Володимиром Зеленським перед дзвінками Байдена і Путіна.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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