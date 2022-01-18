В Міноборони зазначили, що надані засоби будуть використані виключно з оборонною метою.

Фото: Міноборони

Великобританія доправила в Україну легкі протитанкові комплекси для Збройних Сил України. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"До України прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії Збройним Силам України. Цього разу партнерами було надано нові легкі протитанкові засоби", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко зазначив, що це зміцнюватиме оборонні спроможності України, а надані засоби будуть використані виключно з оборонною метою.

"Безперечно, це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою, для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури, і для захисту мирного населення, від будь-яких проявів, будь-яких дій, які зможуть призвести до ескалації", - сказав Петренко.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Заступник міністра оборони України з питань євроінтеграції подякував народові і уряду Великої Британії за надану підтримку та висловив сподівання щодо подальшої співпраці.

Вчора міністр оборони країни Бен Воллес заявив про передачу Україні нового обладнання для зміцнення безпеки, щоб допомогти збільшити оборонні можливості на тлі загрози російського вторгнення, зокрема легкі протитанкові системи.