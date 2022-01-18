Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один млрд гривень для Порошенка
Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один млрд гривень для Порошенка
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
Печерський райсуд відклав оголошення рішення з обрання запобіжного заходу Порошенку
Печерський райсуд відклав оголошення рішення з обрання запобіжного заходу Порошенку
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
ГоловнаСвіт

Велика Британія передала Україні партію протитанкових засобів, - Міноборони

В Міноборони зазначили, що надані засоби будуть використані виключно з оборонною метою.

Фото: Міноборони

Великобританія доправила в Україну легкі протитанкові комплекси для Збройних Сил України. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"До України прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії Збройним Силам України. Цього разу партнерами було надано нові легкі протитанкові засоби", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко зазначив, що це зміцнюватиме оборонні спроможності України, а надані засоби будуть використані виключно з оборонною метою.

"Безперечно, це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою, для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури, і для захисту мирного населення, від будь-яких проявів, будь-яких дій, які зможуть призвести до ескалації", - сказав Петренко.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Заступник міністра оборони України з питань євроінтеграції подякував народові і уряду Великої Британії за надану підтримку та висловив сподівання щодо подальшої співпраці.

Вчора міністр оборони країни Бен Воллес заявив про передачу Україні нового обладнання для зміцнення безпеки, щоб допомогти збільшити оборонні можливості на тлі загрози російського вторгнення, зокрема легкі протитанкові системи.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також