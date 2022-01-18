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Лавров поскаржився, що Росія досі чекає відповіді на пропозиції щодо "гарантій безпеки"

США і НАТО не відповідають. 

Лавров поскаржився, що Росія досі чекає відповіді на пропозиції щодо "гарантій безпеки"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився німецькій колезі  Анналені Бербок на те, що РФ досі очікує від Сполучених Штатів і НАТО відповіді на свої пропозиції щодо "гарантій безпеки".

Про це Лавров сказав на пресконференції за підсумками переговорів із главою МЗС ФРН.

"Нагадаю, такі гарантії ми передали США та членам Північноатлантичного альянсу. Ми зараз чекаємо на відповіді, як і було нам обіцяно, на ці пропозиції, щоб продовжити переговори", – зазначив російський міністр, додавши, що наразі реакції немає.

12 січня 2022 року в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія–НАТО. На перемовинах Росія озвучила свою вимогу гарантувати, що НАТО не прийматиме нових членів, зокрема й Україну. Блок цей ультиматум відхилив. НАТО також закликало Росію вивести свої військові сили з Грузії, України і Молдови, які були розміщенні там без запрошення влади держав і погодження з урядами.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що вимоги Росії цілком неприйнятні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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