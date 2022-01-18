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Завтра до України приїде держсекретар США Блінкен, - ЗМІ

Точний порядок денний переговорів поки невідомий.

Завтра до України приїде держсекретар США Блінкен, - ЗМІ
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

19 січня у Києві з офіційним візитом перебуватиме держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє ZN.UA.

Точний порядок денний переговорів поки невідомий.

Однак, зазначається, що перш за все обговорюватимуться питання безпеки України у зв’язку зі стягуванням російських військових поблизу українського кордону, заходи стримування, надання додаткової допомоги і зброї, а також можливі санкції у разі масованого вторгнення РФ.

Як повідомлялося, 10-13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ.

За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

Блінкен зазначав, що після закінчення переговорів РФ зі Штатами, НАТО та ОБСЄ у Вашингтоні планують провести консультації з союзниками та партнерами. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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