США та ЄС відмовились від ідеї відключити Росію від SWIFT у випадку нової агресії, - ЗМІ
США та ЄС відмовились від ідеї відключити Росію від SWIFT у випадку нової агресії, - ЗМІ
Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один млрд гривень для Порошенка
Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один млрд гривень для Порошенка
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
Лавров заявив, що США мають змусити Україну надати Донбасу "особливий статус"
Лавров заявив, що США мають змусити Україну надати Донбасу "особливий статус"
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
Печерський райсуд відклав оголошення рішення з обрання запобіжного заходу Порошенку
Печерський райсуд відклав оголошення рішення з обрання запобіжного заходу Порошенку
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
ГоловнаСвіт

Канада надіслала в Україну "невеликий контингент" спецпризначенців, - ЗМІ

Підрозділ також отримав завдання розробити план евакуації канадських дипломатів у разі масштабного вторгнення Росії.

Канада надіслала в Україну "невеликий контингент" спецпризначенців, - ЗМІ
Фото: facebook.com/CAFinUkraine

Канада надіслала в Україну "невеликий контингент" спецпризначенців з елітного підрозділу збройних сил, Канадського полку спеціальних операцій (CSOR).

Про це повідомив телеканал Global News із посиланням на власні джерела.

Ці джерела вказують, що присутність в Україні канадських спецпризначенців, які прибули 9 січня, є частиною міжнародних зусиль під егідою НАТО зі стримання російської агресії проти України.

Підрозділ також отримав завдання допомогти розробити план евакуації канадських дипломатів у разі масштабного вторгнення Росії.

За словами речниці полку Ембер Біно, ці спецпризначенці працюють в Україні з 2020 року. Підрозділ спеціалізується на тренуванні, а також на перевірці інструкторів та військового керівництва. Водночас, за даними джерел Global News, надісланий у січні контингент не має завдань із тренування.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі відвідує Україну на тлі підвищеної загрозою вторгнення російських військ до країни. Її візит триватиме шість днів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також