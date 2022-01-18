Канада надіслала в Україну "невеликий контингент" спецпризначенців, - ЗМІ

Канада надіслала в Україну "невеликий контингент" спецпризначенців з елітного підрозділу збройних сил, Канадського полку спеціальних операцій (CSOR).

Про це повідомив телеканал Global News із посиланням на власні джерела.

Ці джерела вказують, що присутність в Україні канадських спецпризначенців, які прибули 9 січня, є частиною міжнародних зусиль під егідою НАТО зі стримання російської агресії проти України.

Підрозділ також отримав завдання допомогти розробити план евакуації канадських дипломатів у разі масштабного вторгнення Росії.

За словами речниці полку Ембер Біно, ці спецпризначенці працюють в Україні з 2020 року. Підрозділ спеціалізується на тренуванні, а також на перевірці інструкторів та військового керівництва. Водночас, за даними джерел Global News, надісланий у січні контингент не має завдань із тренування.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі відвідує Україну на тлі підвищеної загрозою вторгнення російських військ до країни. Її візит триватиме шість днів.