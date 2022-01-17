Великобританія надасть Україні протитанкові системи

Це має допомогти збільшити оборонні можливості на тлі загрози російського вторгнення.

Велика Британія постачатиме Україні нове обладнання для зміцнення безпеки, щоб допомогти збільшити оборонні можливості на тлі загрози російського вторгнення. Наразі йдеться про легкі протитанкові системи.

Про це заявив міністр оборони країни Бен Воллес, повідомляє Reuters.

"Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових систем оборонної зброї", - сказав Воллес у парламенті.

"Вони (ці системи - ред.) не є стратегічною зброєю та не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати для самооборони", - зазначив урядовець.

Він також запросив свого російського колегу відвідати Лондон в найближчі кілька тижнів для обговорення кризи навколо кордонів України.

Раніше газета The New York Times повідомила, що Сполучені Штати розглядають можливість розпочати тренування українських військових на території країн, що входять до східного флангу НАТО.

Крім того,американське видання Politico повідомило, що Сполучені Штати нададуть Україні радарні системи та морське обладнання. Точна дата початку поставок поки невідома.