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У Росії затримали художника, який створив арт-об'єкт у вигляді величезної фекалії

Стосовно Волкова порушили кримінальну справу.

У Росії затримали художника, який створив арт-об'єкт у вигляді величезної фекалії
Фото: volkov___vanya

У Санкт-Петербурзі затримали художника-концептуаліста Івана Волкова, який створив арт-об'єкт у вигляді фекалії на Марсовому полі.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

За версією поліції, Волков "із хуліганських спонукань та нехтуючи загальноприйнятими правилами поведінки" створив фекалію зі снігу у місці, де розташовані поховання та горить Вічний вогонь.

16 січня стосовно Волкова порушили кримінальну справу за статтею 244 Кримінального кодексу РФ - наруга над тілами померлих та місцями їх поховання. Санкція статті передбачає штраф до 40 тисяч рублів, або виправні роботи терміном до одного року, або арешт терміном до трьох місяців.

П'ятиметрова скульптура із снігу, пофарбована у коричневий колір, з'явилася на Марсовому полі 13 січня. Фотографії арт-об'єкта Волков розмістив у своєму Instagram.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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