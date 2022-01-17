Лавров заявив, що США мають змусити Україну надати Донбасу "особливий статус"

"Для українського режиму жодного плану "Б" бути не може. Є тільки Мінські угоди".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США мають змусити Україну виконати Мінські угоди і в першу чергу - надати Донбасу "особливий статус".

Про це він сказав на пресконференції з міністром закордонних справ Хортії Горданом Грліч-Радманом у понеділок, 17 січня.

"Для українського режиму жодного плану "Б" бути не може. Є тільки Мінські угоди, які Київ зобов'язаний досконало виконати", - заявив Лавров.

"[США поширили] повну дезінформацію про те, що ми готуємо провокацію мало не на російськомовне населення Донбасу, щоб отримати підставу для вторгнення. Причому пані Псакі сказала: як це вже було у 2014 році. Дійсно, нинішня трагедія України почалась у 2014 році, але не через якусь провокацію, а внаслідок організованого та підтриманого США державного перевороту. Сьогодні Україна знаходиться під зовнішнім управлінням США, і Вашингтону цілком під силу змусити київський режим змусити виконати Мінські угоди", - додав російський міністр.

Він нагадав, що виконання Мінських угод обговорювалося під час зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна у червні 2021 року. За його словами, Росія побачила зі сторони США розуміння суті Мінських угод, які, на думку РФ, насамперед полягають в особливому статусі Донбасу.

"Цим, я сподіваюсь, американські колеги займуться", - сказав він.

Нагадаємо, що на початку грудня агентство Associated Press з посиланням на власні джерела заявило, що США можуть надавити на Україну в питанні "особливого статусу".

Речниця Білого дому Джен Псакі після цього заявила, що США не будуть вимагати від України, щоб вона поступилася частиною окупованих територій Донбасу проросійським силам.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО Україна ухвалила ще в кінці 2014 року, але він досі не почав працювати. Законом передбачено, що положення про "особливий статус" набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення найманців.