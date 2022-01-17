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У Києві 14 січня зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру - 23 м/с

Історичний рекордний максимум дорівнює 25 м/с та утримувався з 20 березня 1881 року.

У Києві 14 січня зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру - 23 м/с
Фото: ДСНС

У п'ятницю, 14 січня, в Києві було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру - 23 м/с.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"14 січня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 23 м/с (83 км/год), що на 3 м/с перевищило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1966 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с та утримується з 20 березня 1881 року.

Нагадаємо, 14 січня у Святошинському районі Києва внаслідок сильного вітру дерево впало на автівку, в якій перебували люди. Загинув водій авто, його пасажирка у важкому стані була доправлена до лікарні.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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