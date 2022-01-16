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Завтра в Україні сніжитиме, вдень буде до +3

Температура вночі 2-7° морозу.

Завтра в Україні сніжитиме, вдень буде до +3
Фото: КМДА

У понеділок, 17 січня в Україні сніжитиме, температура вдень підніметься до +3.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі у північних і місцями західних областях невеликий сніг, вдень в Україні, крім південної частини, помірний сніг, мокрий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі у західних і північних областях, вдень в Україні пориви 17-22 м/с, в Карпатському регіоні місцями 25-28 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні 5-7° тепла.

В Карпатах вночі невеликий, вдень значний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Київській області вночі невеликий, а вдень помірний сніг, мокрий сніг.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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