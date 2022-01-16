Окупанти стягнули на Донбас ще 275 одиниць військової техніки

Додаткове озброєння та військову техніку РФ виявлено у трьох районах.

Протягом суботи, 15 січня російські окупанти додатково розмістили на тимчасово окупованій території Донбасу 275 одиниць військової техніки.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“У порівняні з минулою добою, було виявлено додаткове озброєння та військову техніку РФ в районах Шимшинівка, Міусинськ та Садовий. Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, вівся вогонь зі стрілецької зброї у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії, коли апарат пролітав над районом Василівка. Під час цього польоту БПЛА СММ малого радіуса дії також зазнавав впливу перешкод сигналу GPS”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу" всього розміщено озброєння та військової техніки 37 одиниць, з них:

• з порушенням лінії відведення в районі Новоселівка (31 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (7 одиниць);

• з порушенням районів зберігання в районі Тернове (57 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (7 одиниць);

• військова присутність в зоні безпеки в районі Тернове (57 км від лінії зіткнення) – САУ (9 одиниць), ББМ (14 одиниць).

В зоні дій так званого "2 армійського корпусу" всього розміщено озброєння та військової техніки 238 одиниць, з них:

• з порушенням лінії відведення в районах:

Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – 2С1 «Гвоздика» 122 мм (14 одиниць), Д-30 122 мм (12 одиниць);

Садовий (57 км від лінії зіткнення) – буксирувана артилерійська установка (6 одиниць);

• з порушенням районів зберігання в районах:

Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – Т-72 (1 одиниця), Т-64 (13 одиниць);

Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (10 одиниць);

Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – САУ (15 одиниць), буксирувана артилерійська установка (10 одиниць), танки невстановленого типу (19 одиниць);

• військова присутність в зоні безпеки в районах:

Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – РРС (2 одиниці), Р-142 (1 одиниця), Р-145 (2 одиниці), ББМ (44 одиниці), 9К35 «Стріла-10» (3 одиниці);

Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (3 одиниці), ;

Садовий (57 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (2 одиниці);

Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) – ББМ (27 одиниць).

Нагадаємо, Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок російського вторгнення на територію України. Яких саме заходів буде вжито, залежатиме від характеру російської агресії.