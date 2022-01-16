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Окупанти стягнули на Донбас ще 275 одиниць військової техніки

Додаткове озброєння та військову техніку РФ виявлено у трьох районах.

Окупанти стягнули на Донбас ще 275 одиниць військової техніки
Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Протягом суботи, 15 січня російські окупанти додатково розмістили на тимчасово окупованій території Донбасу 275 одиниць військової техніки.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“У порівняні з минулою добою, було виявлено додаткове озброєння та військову техніку РФ в районах Шимшинівка, Міусинськ та Садовий. Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, вівся вогонь зі стрілецької зброї у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії, коли апарат пролітав над районом Василівка. Під час цього польоту БПЛА СММ малого радіуса дії також зазнавав впливу перешкод сигналу GPS”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу" всього розміщено озброєння та військової техніки 37 одиниць, з них:

• з порушенням лінії відведення в районі Новоселівка (31 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (7 одиниць);

• з порушенням районів зберігання в районі Тернове (57 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (7 одиниць);

• військова присутність в зоні безпеки в районі Тернове (57 км від лінії зіткнення) – САУ (9 одиниць), ББМ (14 одиниць).

В зоні дій так званого "2 армійського корпусу" всього розміщено озброєння та військової техніки 238 одиниць, з них:

• з порушенням лінії відведення в районах:

Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – 2С1 «Гвоздика» 122 мм (14 одиниць), Д-30 122 мм (12 одиниць); 

Садовий (57 км від лінії зіткнення) – буксирувана артилерійська установка (6 одиниць);

• з порушенням районів зберігання в районах:

Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – Т-72 (1 одиниця), Т-64 (13 одиниць); 

Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (10 одиниць);

Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – САУ (15 одиниць), буксирувана артилерійська установка (10 одиниць), танки невстановленого типу (19 одиниць); 

• військова присутність в зоні безпеки в районах:

 Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – РРС (2 одиниці), Р-142 (1 одиниця), Р-145 (2 одиниці), ББМ (44 одиниці), 9К35 «Стріла-10» (3 одиниці);

Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (3 одиниці), ;

Садовий (57 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (2 одиниці);

Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) – ББМ (27 одиниць).

Нагадаємо, Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок російського вторгнення на територію України. Яких саме заходів буде вжито, залежатиме від характеру російської агресії.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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