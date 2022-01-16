Сьогодні українці вшановують пам’ять захисників Донецького аеропорту

16 січня українці відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів.

Вони тримали оборону летовища 242 дні: з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час війни на сході України.

Аеропорт обстрілювали з артилерії, "Градів", мінометів і танків, працювали снайпери. "Кіборгами" українських військових назвали самі терористи. Оскільки тільки роботи здатні вистояти в таких важких умовах.

19-20 січня 2015 року в результаті підриву бойовиками колон, які тримали перекриття аеропорту, загинули близько 60 бійців. 21 січня 2015 року сили АТО пішли з ДАП через руйнування об'єкта.

Загалом кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ за час оборони ДАП з вересня 2014 року до січня 2015 року склала 109 осіб.

Нагадаємо, у січні 2020 року підрив бойовиками опор ДАП у 2015 році виділили в окрему кримінальну справу. Це другий зареєстрований факт віроломства бойовиків після Іловайської трагедії.