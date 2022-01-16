Через витік хімікатів у Горлівці Росія може розширити агресію проти України, – розвідка Міноборони
Через витік хімікатів у Горлівці Росія може розширити агресію проти України, – розвідка Міноборони
Під час сходження на Говерлу загинула туристика з Одещини (оновлено)
Під час сходження на Говерлу загинула туристика з Одещини (оновлено)
У Києві на з’їзді з проспекту Перемоги на Янгеля Lada влетіла у пішохідний перехід (оновлено)
У Києві на з’їзді з проспекту Перемоги на Янгеля Lada влетіла у пішохідний перехід (оновлено)
Помер колишній голова СБУ Леонід Деркач
Помер колишній голова СБУ Леонід Деркач
Федоров назвав причину кібератаки на урядові сайти України
Федоров назвав причину кібератаки на урядові сайти України
“ЄС” у день повернення Порошенка збирає у львівському аеропорту великий мітинг
“ЄС” у день повернення Порошенка збирає у львівському аеропорту великий мітинг
Шевченка звільнили з посади головного тренера “Дженоа”
Шевченка звільнили з посади головного тренера “Дженоа”
Тероборона в прикордонних областях 15 січня має отримати зброю, - Веніславський
Тероборона в прикордонних областях 15 січня має отримати зброю, - Веніславський
У Києві водій Toyota Prado кинув чоловіка головою в асфальт через зауваження (оновлено)
У Києві водій Toyota Prado кинув чоловіка головою в асфальт через зауваження (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Сьогодні українці вшановують пам’ять захисників Донецького аеропорту

Вони тримали оборону летовища 242 дні.

Сьогодні українці вшановують пам’ять захисників Донецького аеропорту
Фото: Латгалец

16 січня українці відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів.

Вони тримали оборону летовища 242 дні: з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час війни на сході України. 

Аеропорт обстрілювали з артилерії, "Градів", мінометів і танків, працювали снайпери. "Кіборгами" українських військових назвали самі терористи. Оскільки тільки роботи здатні вистояти в таких важких умовах.

19-20 січня 2015 року в результаті підриву бойовиками колон, які тримали перекриття аеропорту, загинули близько 60 бійців. 21 січня 2015 року сили АТО пішли з ДАП через руйнування об'єкта.

Загалом кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ за час оборони ДАП з вересня 2014 року до січня 2015 року склала 109 осіб.

Нагадаємо, у січні 2020 року підрив бойовиками опор ДАП у 2015 році виділили в окрему кримінальну справу. Це другий зареєстрований факт віроломства бойовиків після Іловайської трагедії.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також