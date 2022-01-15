Росія перекидає ракетні комплекси "Іскандер" із Далекого Сходу до кордонів України, - СІТ

Росія перекидає в західному напрямку ракетні комплекси "Іскандер" щонайменше з двох бригад Східного військового округу. При цьому допускається, що російські ракетні комплекси слідують "в Україну".

Про це йдеться у матеріалі групи розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).

Зазначається, що 11 січня в Твіттері опублікували відео з TikTok, зняте на Далекому Сході, і впізнали на ньому оперативно-тактичний ракетний комплекс 9К720 "Іскандер-М". Такі самі, але менш акуратно накриті брезентом машини видно на іншому відео, знятому в Свердловській області і викладеному 13 січня.

"За весь час спостережень ми не бачили, щоб брезентом повністю накривали якусь іншу техніку, крім цих двох машин комплексу "Іскандер-М"", - зазначили розслідувачі.

Фото: citeam-ru.medium.com

"На ще одному відео, опублікованому 11 січня, ми не помітили самих пускових установок і/або ТЗМ, але розгледіли все ті ж тривісні кунги і автопоїзди. Цього разу останні виявилися навантажені контейнерами, ймовірно, з ракетами комплексу "Іскандер"", – допускають розслідувачі.

Вони уточнюють, що відповідно до непрямої інформації з відкритих баз даних, ці состави з військовою технікою виїхали зі станції Дивізійна в Улан-Уде і зі станції Біробіджан-2, неподалік від яких дислокуються 103-я і 107-а ракетні бригади російської армії. Ці з'єднання, що мають на озброєнні "Іскандери", входять до складу 36-ї і 35-ї загальновійськових армій.

CIT зазначає, що про перекидання 107-ї ракетної бригади "в Україну" також згадується в коментарях до одного з відео з російською військовою технікою.

При цьому Міноборони РФ пояснює перекидання частин і з'єднань "раптовою перевіркою" з висуненням на полігони "на значній відстані від пунктів постійної дислокації".

"Однак, по-перше, до навчань "Схід-2022", в рамках підготовки до яких нібито проводиться перекидання, ще 8 місяців, а по-друге, можна згадати, що в 2014 році перекидання російських регулярних частин для введення на територію України також пояснювали навчаннями", – зазначили розслідувачі.

Три дні тому у СІТ опублікували підтвердження того, що Росія перекидає нову військову техніку з Сибіру ближче до кордону з Україною.