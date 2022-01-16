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У Києві на три дні скасують низку рейсів міської електрички

Рейси скасують 17, 18 і 19 січня.

У Києві на три дні скасують низку рейсів міської електрички
Фото: Макс Левин

У Києві 17, 18 і 19 січня з технічних причин скасують низку рейсів міської електрички.

Про це повідомила пресслужба “Київпастрансу” у Телеграмі.

Зранку у понеділок, 17 січня, не ходитимуть електрички №7307 від ст. Дарниця, №7308 від ст. Київ-Волинський, №7315 від ст. Дарниця, №7316 від ст. Київ-Волинський.

Скасують вечірні маршрути №7416 від ст.Борщагівська, №7423 від ст. Дарниця, №7424 від ст. Борщагівська, №7431 від ст. Дарниця.

Уранці у вівторок, 18 січня, скасують маршрути №7307 від ст.Дарниця, №7308 від ст. Київ-Волинський, №7315 від ст. Дарниця, №7316 від ст. Київ-Волинський.

Ввечері – маршрути №7416 від ст. Борщагівська, №7423 від ст. Дарниця, №7424 від ст. Борщагівська, №7431 від ст. Дарниця.

У середу, 19 січня не ходитимуть ранкові маршрути №7307 від ст. Дарниця, №7308 від ст. Київ-Волинський, №7315 від ст. Дарниця, №7316 від ст. Київ-Волинський. І вечірні – №7416 від ст. Борщагівська, №7423 від ст. Дарниця, №7424 від ст. Борщагівська, №7431 від ст. Дарниця.

Нагадаємо, міська електричка була створена в 2011 році. Під неї на баланс "Київпастрансу" передали 10 електропоїздів.

У 2019 році "Укрзалізниця" запропонувала повернути міську електричку Києва на свій баланс і інтегрувати її в систему приміських перевезень Kyiv City Express.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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