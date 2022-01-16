Всі докази вказують на те, що за кібератакою на українські урядові сайти стоїть Росія, – Мінцифри

Кібератака – один із проявів гібридної війни Росії проти України, яка триває з 2014 року

Станом на неділю, 16 січня всі докази вказують на те, що за кібератакою на українські урядові сайти стоїть Росія.

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Держспецзв'язку разом із СБУ та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, зазначили у міністерстві.

“Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах. Найчастіше кібервійська Росії працюють проти США та України, намагаючись за допомогою технологій похитнути політичну ситуацію. Остання кібератака – один із проявів гібридної війни Росії проти України, яка триває з 2014 року”, – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що її ціль – не тільки залякати суспільство, а дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору та підірвавши довіру до влади з боку українців. “Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про «злив» персональних даних українців”, – пише пресслужба.

“Зазначимо, що Дія не зберігає персональні дані українців. Усі вони розміщені у відповідних реєстрах, які надійно захищені. Застосунок є тільки «мостом» між інформацією з держреєстрів та користувачем. Наприклад, уся медична інформація, зокрема дані для генерування СOVID-сертифікатів, розміщена в Електронній системі охорони здоров'я. Дані про РНОКПП зберігаються в реєстрі Державної податкової служби. А демографічні дані — у Єдиному державному демографічному реєстрі. І так далі”, – пояснило Мінцифри.

Українці закликали не піддаватися паніці, адже усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах.

“А оголошення про можливість купити нібито персональні дані є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року. Поле бою за безпеку та саме існування нашої держави лежить у декількох площинах – військовій, дипломатичній, історичній, а тепер ще й у цифровій. Тому українські кіберспеціалісти мають об'єднатися, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати противника”, – підсумувало міністерство.

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що за хакерськими атаками стоїть Росія.

У СБУ запевнили, що під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою може стояти група хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі.