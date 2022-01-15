В Україні понад 270 населених пунктів залишаються без світла через негоду

Негода в Україні упродовж останньої доби накоїла немало лиха. Рятувальники ліквідовують наслідки сильних поривів вітру, що спричинили повалення дерев, захаращення автомобільних доріг, знеструмлення населених пунктів та навіть загибель людини.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними "Укренерго", станом на 18:20 суботи, 15 січня, внаслідок поривів вітру, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 271 населений пункт у шести областях України.

Так, у Київській області до вечора суботи залишалося 130 населених пунктів, у Чернігівській – 71, Житомирській – 48, Сумській – 12, Донецькій – 6 та Луганській – 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляли, станом на ранок суботи, 15 січня, через пориви вітру в Україні було знеструмлено 1 418 населених пунктів у 16 областях.

Рятувальники закликають громадян в період сильних поривів вітру не виходити на вулицю, а також не ходити біля рекламних щитів та розлогих дерев.

Нагадаємо, ввечері 14 січня на вул. Верховинній, 34, у Києві внаслідок негоди та сильних поривів вітру дерево впало на автомобіль, унаслідок чого було затиснуто водія та пасажирку. Ще до прибуття рятувальників свідки події деблокували пасажирку та передали її медикам. Тіло загиблого водія рятувальники деблокували лише після того, як з допомогою автокрану підняли дерево.

Унаслідок падіння дерева також було пошкоджено лінію електромереж: впав стовп, разом з ним і проводи, пошкодивши тим самим близько десятка автівок.

Також повідомляли, що у Чернівцях через сильний вітер зірвало дах кінотеатру "Чернівці", частина обласного центру залишилася без електропостачання.