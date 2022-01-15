Три нелегальних мігранти намагалися перетнути українсько-румунський кордон, одягнувши для маскування на тлі снігу захисні медичні костюми білого кольору.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Їх затримали цієї ночі прикордонники Мукачівського загону.

“Реалізовуючи отриману інформацію, близько 1-ї години ночі, спільний прикордонний наряд військовослужбовців відділу “Яблунівка” та оперативно-розшукового відділу за 50 метрів до кордону затримали трьох чоловіків. Жодних документів затримані з собою не мали”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДПСУ

Спершу усі троє назвались громадянами Сирії.

Згодом прикордонники встановили, що один із затриманих є громадянином Єгипту. Також виявилося, що усіх трьох чоловіків правоохоронці затримують уже не вперше.

Наразі прикордонники з’ясовують коло осіб, ймовірно причетних до організації незаконної подорожі іноземців.

На самих нелегальних мандрівників складено протоколи про адмінправопорушення, справи будуть скеровані до суду, який надасть правову оцінку їхнім діям.

Нагадаємо, поблизу села Верховина Бистра Ужгородського району прикордонники Чопського загону ввечері 9 січня затримали 41-річного харків’янина, який мав намір незаконно потрапити в Польщу.