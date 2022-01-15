Поліція Київської області розшукує чоловіка, який у Білій Церкві розстріляв знайомого з автомата. Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції.

У скоєні злочину підозрюють Євгена Валерійовича Хоменка, який народився 5 жовтня 1993 року в місті Донецьк.

“7 січня близько 2-ї години ночі до поліції зателефонувала місцева мешканка та повідомила про те, що в центрі міста, по вулиці Ярослава Мудрого вона виявила невідомого чоловіка з вогнепальним пораненням живота”, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські з'ясували, що тієї ночі 50-річний потерпілий відпочивав в одному із розважальних закладів міста. Згодом у нього із новим знайомим, з яким вони разом вживали алкогольні напої, трапився конфлікт.

Потім чоловік дістав зі свого автомобіля вогнепальну зброю та здійснив один постріл вгору. Після цього він пішов за новим знайомим, двічі у нього вистрілив та втік з місця події.

Чоловіка госпіталізували до медичного закладу з вогнепальним пораненням попереку. Нині стан потерпілого стабільний.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

“Звертаємось до громадян, якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно даної події та особи підозрюваного Хоменка Євгена Валерійовича, просимо негайно повідомляти до поліції за номером спецлінії "102". Анонімність гарантуємо”, – закликали у поліції.

Нагадаємо, на Прикарпатті у курортному селі Поляниця біля Буковелю чоловік з Києва влаштував стрілянину.