У Києві водій Toyota Prado кинув чоловіка головою в асфальт через зауваження (оновлено)
У Києві водій Toyota Prado кинув чоловіка головою в асфальт через зауваження (оновлено)
Міноборони Росії оголосило раптову перевірку бойової готовності у Східному військовому окрузі
Міноборони Росії оголосило раптову перевірку бойової готовності у Східному військовому окрузі
Тероборона в прикордонних областях 15 січня має отримати зброю, - Веніславський
Тероборона в прикордонних областях 15 січня має отримати зброю, - Веніславський
Бустер назавжди. Чи вдасться нам перемогти ковід після ревакцинації?
Бустер назавжди. Чи вдасться нам перемогти ковід після ревакцинації?
Сенат США не підтримав законопроєкт про нові санкції щодо "Північного потоку-2"
Сенат США не підтримав законопроєкт про нові санкції щодо "Північного потоку-2"
"Я не опинюся за ґратами", – Порошенко
"Я не опинюся за ґратами", – Порошенко
Хакери атакували сайти уряду та "Дію"
Хакери атакували сайти уряду та "Дію"
Росія готує операцію на сході України під чужим прапором, щоб виправдати вторгнення, – CNN
Росія готує операцію на сході України під чужим прапором, щоб виправдати вторгнення, – CNN
ГоловнаСуспільствоПодії

У Білій Церкві чоловік стріляв у знайомого з автомата через сварку у нічному клубі

У злочині підозрюють уродженця Донецька.

Поліція Київської області розшукує чоловіка, який у Білій Церкві розстріляв знайомого з автомата. Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції.

У скоєні злочину підозрюють Євгена Валерійовича Хоменка, який народився 5 жовтня 1993 року в місті Донецьк.

“7 січня близько 2-ї години ночі до поліції зателефонувала місцева мешканка та повідомила про те, що в центрі міста, по вулиці Ярослава Мудрого вона виявила невідомого чоловіка з вогнепальним пораненням живота”, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські з'ясували, що тієї ночі 50-річний потерпілий відпочивав в одному із розважальних закладів міста. Згодом у нього із новим знайомим, з яким вони разом вживали алкогольні напої, трапився конфлікт.

Потім чоловік дістав зі свого автомобіля вогнепальну зброю та здійснив один постріл вгору. Після цього він пішов за новим знайомим, двічі у нього вистрілив та втік з місця події.

Чоловіка госпіталізували до медичного закладу з вогнепальним пораненням попереку. Нині стан потерпілого стабільний.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

“Звертаємось до громадян, якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно даної події та особи підозрюваного Хоменка Євгена Валерійовича, просимо негайно повідомляти до поліції за номером спецлінії "102". Анонімність гарантуємо”, – закликали у поліції.

Нагадаємо, на Прикарпатті у курортному селі Поляниця біля Буковелю чоловік з Києва влаштував стрілянину.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також