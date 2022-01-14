У Києві сильний вітер повалив дерево на авто з людьми

Внаслідок інциденту загинув водій авто, його пасажирка у важкому стані доправлена до лікарні.

У Святошинському районі Києва внаслідок сильного вітру дерево впало на автівку, в якій перебували люди.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

"На вулиці Верховинній (Святошинський район) внаслідок сильного вітру величезне дерево впало на автівку Peugeot. На жаль, в цей момент в автівці була людина, яка від отриманих травм загинула на місці", - йдеться у повідомленні.

За інформацією інших пабліків, на момент падіння дерева в авто перебувало двоє людей. Внаслідок інциденту загинув водій авто, його пасажирка у важкому стані доправлена до лікарні.

Внаслідок падіння дерева також зазнали пошкоджень кілька автомобілів, стовпи та лінії електромереж.

Наразі вулиця перекрита. На місці працюють рятувальники та важка техніка.