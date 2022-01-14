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У Києві сильний вітер повалив дерево на авто з людьми

Внаслідок інциденту загинув водій авто, його пасажирка у важкому стані доправлена до лікарні.

У Києві сильний вітер повалив дерево на авто з людьми
Скріншот
Фото: Київ оперативний

У Святошинському районі Києва внаслідок сильного вітру дерево впало на автівку, в якій перебували люди. 

Про це повідомляє "Київ оперативний".

"На вулиці Верховинній (Святошинський район) внаслідок сильного вітру величезне дерево впало на автівку Peugeot. На жаль, в цей момент в автівці була людина, яка від отриманих травм загинула на місці", - йдеться у повідомленні.

За інформацією інших пабліків, на момент падіння дерева в авто перебувало двоє людей. Внаслідок інциденту загинув водій авто, його пасажирка у важкому стані доправлена до лікарні.

Внаслідок падіння дерева також зазнали пошкоджень кілька автомобілів, стовпи та лінії електромереж.

Наразі вулиця перекрита. На місці працюють рятувальники та важка техніка.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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