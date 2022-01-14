92% працівників освіти вакцинувалися від коронавірусу

Майже 1,1 млн працівників освіти, або 92% від загальної кількості, пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу з двох щеплень.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Найвищий відсоток щеплень - у Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській та Луганській областях, де щеплення отримали більше 96% працівників освіти.

У закладах загальної середньої освіти рівень вакцинації становить 94%. Близько 2,5% працівників шкіл досі не зробили жодного щеплення, проте 1,5% із загальної кількості працівників, мають офіційно підтверджені протипоказання.

0,6% працівників шкіл залишаються відстороненими від роботи.

Нагадаємо, що працівники освіти одними з першими потрапили під дію наказу Міністерства охорони здоров’я "Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".

Він передбачає відсторонення від роботи невакцинованих працівників з переліку професій, де щеплення від COVID-19 є обов'язковим.

Працівники освітніх заклдадів, які станом на 8 листопада 2021 року не отримали хоча б одне щеплення проти COVID-19, мали бути відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення.