Російські найманці двічі порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед військових немає.

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Упродовж минулої доби, 13 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм. Неподалік Станиці Луганської противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7 годину ранку, 14 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж дня 13 січня окупанти двічі порушили режим припинення вогню. А впродовж минулої доби, 12 січня, - тричі. В результаті боєць ООС отримав бойову травму.