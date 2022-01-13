Глава МЗС Польщі - про переговори у ОБСЄ: "Шлях до консенсусу ще далекий”

Збіґнєв Рау зазначив, що саме Україна буде метою його першого офіційного візиту як голови ОБСЄ.

Глава МЗС Польщі Збіґнєв Рау повідомив про відсутність прориву в переговорах, які стосуються Росії та України. Політик висловився на цю тему у Відні, де представив пріоритети головування Польщі в Організації безпеки і співробітництва в Європі, яке почалося 1 січня.

Про це повідомляє "Радіо Польща".

Польський міністр запевнив, що його країна хоче прямувати до відновлення діалогу між Росією та Україною, але в дусі поваги до міжнародного права та принципів ОБСЄ. Однак, за його словами, шлях до такого консенсусу ще далекий.

"Зараз важко говорити про якийсь прорив. Я думаю, позиції накреслено. Треба очікувати, що їх надалі представлятимуть. Якщо так, то, може, можна буде очікувати якоїсь гнучкості – гнучкості згідно з постановами міжнародного права і принципами та зобов’язаннями ОБСЄ", – сказав Збіґнєв Рау.

Глава МЗС зазначив, що саме Україна буде метою його першого офіційного візиту як голови ОБСЄ.

"Обов’язково відвідаю також східну частину України, щоб на місці дослідити, як виглядає ситуація. Дуже важливим пріоритетом польського головування в ОБСЄ є ситуація цивільного населення, яке постраждало від збройних конфліктів, тому це буде дуже важливою частиною мого візиту в Україну", - наголосив Збіґнєв Рау.

Раніше сьогодні Збігнєв Рау заявив, що Європа зараз опинилася ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років. Таку думку він висловив під час відкриття Постійної ради ОБСЄ.

Кремль вимагає від Заходу юридичних гарантій, що держави Східної Європи, в першу чергу Україна та Грузія, ніколи не зможуть стати членами Альянсу. Окрім цього, Росія вимагає зменшення кількості натівського озброєння в Європі.

10 січня ці вимоги обговорювалися на зустрічі представників США і Росії, 12 січня - в рамках Ради НАТО - Росія, а 13 січня - в рамках Постійної ради ОБСЄ.

Російська влада заявила, що переговори зі США і НАТО пройшли невдало, і знову почала погрожувати війною.