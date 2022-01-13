"Нікого не має дивувати поширення Росією дезінформації про неприйняті зобов’язання", - посольство США

Посольство Сполучених штатів Америки в Україні закликає не піддаватися на дезінформацію Росії.
Про це йдеться у повідомленні посольства.
"Нікого не має дивувати поширення Росією дезінформації про неприйняті зобов’язання, або навіть її підбурювання до чогось, що вона зможе використати як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності", - йдеться в повідомленні.
"Ми закликаємо всіх не піддаватися на невпинну дезінформацію Москви", - наголосили в посольстві.
Нагадаємо, Кремль вимагає від Заходу юридичних гарантій, що держави Східної Європи, в першу чергу Україна та Грузія, ніколи не зможуть стати членами НАТО. Окрім цього, Росія вимагає зменшення кількості натівського озброєння в Європі.
10 січня ці вимоги обговорювалися на зустрічі представників США і Росії, 12 січня - в рамках Ради НАТО - Росія, а 13 січня - в рамках Постійної ради ОБСЄ.
Після перемовин російська влада визнала, що переговори зі США і НАТО пройшли невдало, і знову почала погрожувати війною.