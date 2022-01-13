"Нікого не має дивувати поширення Росією дезінформації про неприйняті зобов’язання", - посольство США

РФ може використовувати фейки як привід для подальшої дестабілізації.

Посольство Сполучених штатів Америки в Україні закликає не піддаватися на дезінформацію Росії.

Про це йдеться у повідомленні посольства.

"Нікого не має дивувати поширення Росією дезінформації про неприйняті зобов’язання, або навіть її підбурювання до чогось, що вона зможе використати як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності", - йдеться в повідомленні.

"Ми закликаємо всіх не піддаватися на невпинну дезінформацію Москви", - наголосили в посольстві.

Нагадаємо, Кремль вимагає від Заходу юридичних гарантій, що держави Східної Європи, в першу чергу Україна та Грузія, ніколи не зможуть стати членами НАТО. Окрім цього, Росія вимагає зменшення кількості натівського озброєння в Європі.

10 січня ці вимоги обговорювалися на зустрічі представників США і Росії, 12 січня - в рамках Ради НАТО - Росія, а 13 січня - в рамках Постійної ради ОБСЄ.

Після перемовин російська влада визнала, що переговори зі США і НАТО пройшли невдало, і знову почала погрожувати війною.