Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
ГоловнаСвіт

"Нікого не має дивувати поширення Росією дезінформації про неприйняті зобов’язання", - посольство США

РФ може використовувати фейки як привід для подальшої дестабілізації.

"Нікого не має дивувати поширення Росією дезінформації про неприйняті зобов’язання", - посольство США
Фото: betterworldcampaign.org

Посольство Сполучених штатів Америки в Україні закликає не піддаватися на дезінформацію Росії.

Про це йдеться у повідомленні посольства.

"Нікого не має дивувати поширення Росією дезінформації про неприйняті зобов’язання, або навіть її підбурювання до чогось, що вона зможе використати як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності", - йдеться в повідомленні.

"Ми закликаємо всіх не піддаватися на невпинну дезінформацію Москви", - наголосили в посольстві.

Нагадаємо, Кремль вимагає від Заходу юридичних гарантій, що держави Східної Європи, в першу чергу Україна та Грузія, ніколи не зможуть стати членами НАТО. Окрім цього, Росія вимагає зменшення кількості натівського озброєння в Європі. 

10 січня ці вимоги обговорювалися на зустрічі представників США і Росії, 12 січня - в рамках Ради НАТО - Росія, а 13 січня - в рамках Постійної ради ОБСЄ.

Після перемовин російська влада визнала, що переговори зі США і НАТО пройшли невдало, і знову почала погрожувати війною.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також