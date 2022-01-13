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Кулеба назвав "тиждень великої дипломатії" незадовільним для Росії

В ОБСЄ підтримали Україну.

Кулеба назвав "тиждень великої дипломатії" незадовільним для Росії
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що міжнародні переговори щодо так званих "гарантій безпеки" пройшли невдало для Росії.

Про це повідомляється в коментарі Кулеби за підсумками засідання Постійної ради ОБСЄ, що відбулося 13 січня.

За його словами, в ОБСЄ "пролунала консолідована міжнародна підтримка України" та "права держав вільно обирати, частиною якої організації чи союзного договору бути".

"Маючи підтримку партнерів, Україна продовжує працювати над тим, щоб Російська Федерація замість ультиматумів на тему європейської безпеки почала добросовісно виконувати Гельсінський декалог: припинила агресію на Донбасі, деокупувала Крим, вжила реальних кроків з врегулювання решти створених нею тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ, а саме в Грузії та Молдові", - заявив міністр.

"Незважаючи на незадовільний для Росії тиждень великої дипломатії, вважаю, що єдиним способом для росіян підтвердити відсутність намірів вирішувати проблеми силовим шляхом є продовження дискусії в усталених форматах, зокрема в ОБСЄ", - додав він.

Кулеба також повідомив, що Україна продовжить активну роботу з партнерами над втіленням комплексного пакету стримування Російської Федерації від нової хвилі війни в Європі.

Нагадаємо, що російська влада визнала, що переговори зі США і НАТО пройшли невдало, і знову почала погрожувати війною.

Кремль вимагає від Заходу юридичних гарантій, що держави Східної Європи, в першу чергу Україна та Грузія, ніколи не зможуть стати членами Альянсу. Окрім цього, Росія вимагає зменшення кількості натівського озброєння в Європі. 

10 січня ці вимоги обговорювалися на зустрічі представників США і Росії, 12 січня - в рамках Ради НАТО - Росія, а 13 січня - в рамках Постійної ради ОБСЄ.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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