Саакашвілі поскаржився, що лікування у горійському госпіталі ще більше підірвало його здоров'я

За словами експрезидента, чинна влада Грузії не пускає до нього "провідних світових медиків".

Колишній президент Грузії, голова виконкому Національної ради реформ про президентові України Михайло Саакашвілі заявив, що під час перебування у військовому шпиталі в Горі не отримав необхідного лікування.

Про це Саакашвілі сказав у четвер, 13 січня, на процесі у Тбіліському міському суді, передає "Інтерфакс-Україна".

"Іванішвілі (мільярдер Бідзіна Іванішвілі, колишній прем'єр-міністр Грузії, – ред.) ухвалив рішення вбити мене, тому що лікування, яке я отримав у горійському госпіталі, ще більше підірвало моє здоров'я. На жаль, у Грузії неможливо отримати повноцінного лікування", – зазначив Саакашвілі.

Він повідомив, що кілька провідних світових медиків хочуть прибути до Грузії для його огляду, але їх не пускає чинна влада.

Нагадаємо, під час тривалого голодування, оголошеного Саакашвілі в день затримання у Тбілісі, він був госпіталізований. Спочатку з руставської вʼязниці його відправили до тюремної лікарні, потім через погіршення стану – до війського шпиталю в Горі. Він перебував там із 20 листопада, але в грудні його вирішили повернути до місця відбування покарання.

Перша спроба перевезення до Руставі була зроблена 27 грудня, але не була здійснена через погане самопочуття Саакашвілі. У ніч на 30 грудня його все таки повернули у вʼязницю.

Грузинська влада відмовляється помилувати засудженого за посадові злочини і побиття депутата Саакашвілі, сам він вважає звинувачення політично мотивованими. Український обмудсман Людмила Денісова також свідчить, що у вʼязниці проти експрезидента застосовували катування.