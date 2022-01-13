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Саакашвілі поскаржився, що лікування у горійському госпіталі ще більше підірвало його здоров'я

За словами експрезидента, чинна влада Грузії не пускає до нього "провідних світових медиків".

Саакашвілі поскаржився, що лікування у горійському госпіталі ще більше підірвало його здоров'я
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Грузії, голова виконкому Національної ради реформ про президентові України Михайло Саакашвілі заявив, що під час перебування у військовому шпиталі в Горі не отримав необхідного лікування.

Про це Саакашвілі сказав у четвер, 13 січня, на процесі у Тбіліському міському суді, передає "Інтерфакс-Україна".

"Іванішвілі (мільярдер Бідзіна Іванішвілі, колишній прем'єр-міністр Грузії, – ред.) ухвалив рішення вбити мене, тому що лікування, яке я отримав у горійському госпіталі, ще більше підірвало моє здоров'я. На жаль, у Грузії неможливо отримати повноцінного лікування", – зазначив Саакашвілі.

Він повідомив, що кілька провідних світових медиків хочуть прибути до Грузії для його огляду, але їх не пускає чинна влада.

Нагадаємо, під час тривалого голодування, оголошеного Саакашвілі в день затримання у Тбілісі, він був госпіталізований. Спочатку з руставської вʼязниці його відправили до тюремної лікарні, потім через погіршення стану – до війського шпиталю в Горі. Він перебував там із 20 листопада, але в грудні його вирішили повернути до місця відбування покарання.

Перша спроба перевезення до Руставі була зроблена 27 грудня, але не була здійснена через погане самопочуття Саакашвілі. У ніч на 30 грудня його все таки повернули у вʼязницю. 

Грузинська влада відмовляється помилувати засудженого за посадові злочини і побиття депутата Саакашвілі, сам він вважає звинувачення політично мотивованими. Український обмудсман Людмила Денісова також свідчить, що у вʼязниці проти експрезидента застосовували катування. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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