"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен

"НАТО не може проводити політику відчинених дверей, коли у дверях стоїть Путін".

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав Організацію Північноатлантичного договору розробити план дій, щоб виконати обіцянку, дану на саміті в Бухаресті у 2008 році, що Грузія та Україна стануть членами НАТО.

Про це йдеться у листі Андерса Фог Расмуссена, який опублікувало видання Politico.

"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, і зараз час прийняти план дій, щоб виконати нашу обіцянку. У разі потреби ми можемо зробити це за умови, що стаття 5 НАТО поширюється лише на території, контрольовані Тбілісі та Києвом. Але зрозуміло одне: НАТО не може проводити політику відчинених дверей, коли у дверях стоїть Путін", – заявив колишній генеральний секретар НАТО.

Расмуссен заявляє, що НАТО не повинно давати жодних гарантій щодо майбутнього розширення Альянсу.

"Росія вже підписала Хартію ОБСЄ 1999 року, яка гарантує, що "всі держави-члени мають право обирати та змінювати заходи безпеки, включаючи угоди про альянси". Це також означає, що ми маємо покласти край недавньому фактичному вето на Україну та Грузію щодо їхніх євроатлантичних устремлінь, якого вони досягли внаслідок ескалації конфліктів у цих країнах. Конфліктів, інтенсивність яких Путін збільшує або зменшує відповідно до його власного порядку денного", – зазначив колишній генсек Альянсу.

За словами Андерса Фог Расмуссена, у разі вторгнення Росії в Україну, українці будуть готові боротися за свободу.

"Нехай ніхто не сумнівається в тому, що це буде боротьба за нашу, Європейську свободу, щоб історія навчила нас тому, що агресори знаходяться не лише по сусідству. Якщо ми зробимо крок назад, це буде послання, яке зрозуміють як демократичні країни, які залежать від нас, так і автократи, які бояться нашої свободи", – заявив колишній генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає негайних гарантій нерозширення НАТО на схід, в тому числі на Україну. 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну.

Речник Путіна назвав поширення НАТО на країни колишнього СРСР "питанням життя та смерті" для Росії.

Альянс загалом і окремо країни-члени відкинули можливість Росії диктувати, кого і куди приймати. Однак США наголошують, що з РФ потрібно вести дипломатичний діалог.

30 грудня відбулася друга за місяць телефонна розмова президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. Американський лідер нагадав Путіну про санкції в разі нового вторгнення до України.

2 січня Байден говорив із Зеленським. Він засвідчив усебічну підтримку України. В Офісі президента за результатами розмови повідомили, що США підтримали пропозицію України провести найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО.

10 січня мають відбутися переговори в форматі Росія-США. Вони проходитимуть у Женеві, участь президентів Володимира Путіна і Джо Байдена не передбачається. На перемовинах, як очікується, порушать теми безпекової ситуації довкола України та діяльність НАТО в Європі.

На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ. Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.