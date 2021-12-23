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Путін про ймовірний напад на Україну: "Будемо робити те, що вважаємо за потрібне"

"Пішли ви зі своєю стурбованістю!"

Путін про ймовірний напад на Україну: "Будемо робити те, що вважаємо за потрібне"
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну. Відповідаючи на на запитання телеканалу Sky News, він заявив, що буде робити те, що вважає за потрібне.

"Пішли ви зі своєю стурбованістю! Будемо робити те, що вважаємо за потрібне", – сказав президент Росії на пресконференції в четвер, 23 грудня.

Раніше під час пресконференції Путін заявив, що Україна може готувати військову операцію на Донбасі. Крім того, він припустив, що Україна може стати для Росії постійним джерелом нестабільності. "Як Росія повинна жити? Постійно оглядаючись: коли довбануть?" – сказав Путін.

Також президент Росії підтвердив, що вимагає негайних гарантій нерозширення НАТО на схід, в тому числі на Україну.

Раніше Путін заявляв, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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