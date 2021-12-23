Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
На Донбасі вперше провели стрільби з протитанкових комплексів Javelin
На Донбасі вперше провели стрільби з протитанкових комплексів Javelin
"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
У Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд"
У Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд"
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
ГоловнаСвіт

В Ізраїлі знайшли золотий перстень із зображенням "доброго пастиря" Ісуса

Це один із найдавніших символів християнства.

Ізраїльські археологи в районі порту Кейсарії знайшли скарби у затонулих кораблях. Один із кораблів датується пізньою римською епохою – йому близько 1700 років, а другий – мамелюцькою, цьому кораблю близько 600 років.

Стародавній порт Кейсарії
Фото: newsru.co.il
Стародавній порт Кейсарії

Знахідку виявили на глибині всього 4 метри. Археологічні артефакти були розкидані на досить невеликій площі, за кілька десятків метрів один від одного. На думку археологів, кораблі стали на якір біля входу в порт і були захоплені бурею, повідомляє newsru.co.il.

Знайдено 560 срібних монет, зокрема 160 розрубаних, що датовані періодом мамелюцького панування, та сотні срібних та бронзових монет римського періоду; бронзове зображення орла – символу римського панування; статуетку міма у масці, характерної для римської комедії.

Також археологи виявили багато дзвіночків для відлякування злих духів, керамічні вироби, десятки бронзових цвяхів, свинцеві труби від помпи, розірваний залізний якір, пошкодження якого свідчать про силу бурі.

Фото: newsru.co.il

Фото: newsru.co.il

Фото: newsru.co.il

Фото: newsru.co.il

Серед особистих речей людей, які перебували на борту, – восьмикутний золотий перстень із зеленим коштовним каменем, на якому закарбовано образ "доброго пастиря", що несе на плечах вівцю. У ранній християнській символіці це образ Ісуса.

Управління старожитностей Ізраїлю оголосило про знахідку за кілька днів до Різдва. Голова монетного відділу агентства Роберт Коул назвав цей перстень винятковим.

Фото: newsru.co.il

Фото: newsru.co.il

Фото: newsru.co.il

Кейсарія відіграла важливу роль у поширенні християнства. Згідно з Новим Заповітом, саме в цьому місті апостол Петро хрестив римського центуріона, котрий став першим неєвреєм, що приєднався до християнської громади.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також