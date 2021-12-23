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Польща закликала Єврокомісію зупинити маніпуляції "Газпрому" на ринку газу

Ціни на газ в Європі б’ють рекорди після призупинення транспортування газу трубопроводом Ямал-Європа.

Польща закликала Єврокомісію зупинити маніпуляції "Газпрому" на ринку газу
Фото: utg.ua

Польща звернулася до Єврокомісії із закликом здійснити негайні кроки, аби зупинити маніпуляції "Газпрому" на європейському ринку природного газу.

Про це повідомляє у Twitter Постійне представництво Польщі при Єврокомісії.

"Ціни газу в Європі б’ють рекорди після призупинення транспортування газу трубопроводом Ямал-Європа. Ми поновлюємо свій заклик до Єврокомісії здійснити негайні кроки, з використанням усіх можливих інструментів, аби припинити маніпуляції "Газпрому" на ринку газу і відновити його правильне функціонування", - йдеться у заяві.

Напередодні спотова ціна на газ в Європі встановила новий історичний рекорд, подолавши позначку $2200 за 1000 куб. м.

Ціна зростала на тлі інформації про зупинку та розворот у реверс трансконтинентального газопроводу "Ямал-Європа", а також падіння вітрогенерації в регіоні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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