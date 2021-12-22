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У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів

Бородай придбав житло в Дубаї 2015 року – наступного року після того, як залишив керівний пост на окупованій території.

У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
Александр Бородай
Фото: vesti.ua

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Бородай володіє апартаментами в Дубаї вартістю понад пів мільйона доларів.

Про це йдеться у розслідуванні, опублікованому у Ютуб-каналі російського опозиціонера Олексія Навального.

За даними журналістів, Олександру Бородаю належить 104-метрова квартира у житловому комплексі Grandeur Residences на штучному острові Палм-Джумейра у формі пальми. Бородай придбав житло в Дубаї 2015 року – наступного року після того, як залишив керівний пост на окупованій території.

За інформацією соратників Навального, вартість апартаментів Бородая становить 509 тисяч доларів (37,5 мільйона рублів).

При цьому Бородай як кандидат у депутати Держдуми Росії мав декларувати своє майно. Але цієї квартири немає у його декларації. 

Нагадаємо, що на початку бойових дій на Донбасі Бородай був "прем'єр-міністром ДНР", але в серпні 2014 року пішов у відставку і виїхав з України до Росії. Зараз він очолює "Союз добровольців Донбасу".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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