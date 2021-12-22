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Шрі-Ланка планує виплачувати Ірану борг за нафту чаєм

Бартер не порушуватиме санкції ООН та США проти Ірану.

Шрі-Ланка планує виплачувати Ірану борг за нафту чаєм
Фото: teafestival.ru

Шрі-Ланка планує виплачувати борг перед Іраном за постачання нафти чаєм. Міністр плантацій країни Рамеш Патіран заявив, що Шрі-Ланка хоче постачати до Ірану партії чаю вартістю $5 млн щомісяця для погашення боргу на суму $251 млн.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству Reuters, передає "Інтерфакс-Україна".

Патіран зазначив, що країна вперше вдається до бартеру за рахунок чаю для погашення боргу. Він також додав, що такий спосіб не порушить санкції ООН та США проти Ірану, оскільки чай вважається продуктом харчування та належить до товарів гуманітарної допомоги, а отже, не підпадає під санкції.

Шрі-Ланка також здійснюватиме постачання, не вдаючись до послуг іранських банків, які перебувають у списку санкцій, наголосив міністр.

"Рекомендована схема заощадить Шрі-Ланці настільки необхідну іноземну валюту, оскільки розрахунки з Іраном будуть проводитися в шрі-ланкійських рупіях за рахунок продажу цейлонського чаю", – йдеться у заяві міністерства плантацій.

Водночас представник асоціації плантаторів Цейлону зазначив, що рішення уряду не обов'язково йде на користь експортерам, оскільки вони отримуватимуть прибуток у рупіях в обхід ринку.

Шрі-Ланка зіштовхнулася із серйозними проблемами у виплаті іноземного боргу, які ще більше посилилися під час пандемії COVID-19 через зниження туристичного потоку. Наступного року Шрі-Ланці належить погасити борг на суму $4,5 млрд, включаючи січневі виплати за держоблігаціями на суму $500 млн. Проте наприкінці листопада валютні резерви країни становили лише $1,6 млрд, свідчать останні дані центрального банку Шрі-Ланки.

Країна виробляє приблизно 340 млн кілограмів чаю на рік. 2020 року вона експортувала 265,5 млн кілограмів чаю на суму $1,24 млрд.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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