Мер Нью-Йорка пообіцяв більше не запроваджувати локдауни

"Вони мали руйнівний ефект. Ми не зможемо терпіти це знову", - зазначив де Блазіо.

Черга на вакцинацію проти COVID-19 у Нью-Йорку

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо запевнив населення, що влада більше не запроваджуватиме локдаунів, як це було раніше під час пандемії COVID-19.

Про це повідомило видання The Guardian, пише "Інтерфакс-Україна".

"Більше жодних локдаунів. Ми пройшли через це, (...) вони мали руйнівний ефект. Ми не зможемо терпіти це знову", - заявив де Блазіо.

Проте, досі невідомо, чи відбудеться щорічне святкування напередодні Нового року на Таймс-сквер, як це планувалося. Минулого року захід проводився з обмеженнями.

У Нью-Йорку з 27 грудня всі люди старше 12 років повинні будуть пред'явити довідку про щеплення двома дозами вакцини від ковіду для відвідування фітнес-клубів, розважальних центрів та ресторанів. Виняток (одну дозу) зроблено для тих, хто отримав однокомпонентну вакцину Johnson&Johnson.

За даними статистичного порталу Worldometers, за весь час пандемії в американському штаті Нью-Йорк понад 3,1 млн людей заразилися COVID-19. Понад 59,2 тис. інфікованих померли, а понад 2,45 млн - одужали.

Нагадаємо, влада Польщі не планує вводити локдаун, бо після масових акцій його противників збільшується кількість хворих.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше також зазначив, що темпи вакцинації дозволяють уникнути локдауну, але маски залишаться надовго.