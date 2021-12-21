Блінкен: деякі пропозиції Москви є неприйнятними, діалог щодо інших питань може початися у 2022 році

"Можна було б очікувати на початку наступного року контактів у всіх сферах".

Вашингтон вважає неприйнятними деякі безпекові пропозиції Москви, діалог з інших питань може бути розпочатий на початку 2022 року.

Про це заявив у вівторок глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Деякі із пропозицій явно не підходять", - сказав він на брифінгу у держдепі. При цьому, за словами Блінкена, є в російських пропозиціях та моменти, за якими є сенс вести діалог.

"Можна було б очікувати на початку наступного року контактів у всіх сферах", - сказав він про можливі переговори з Росією.

При цьому Блінкен попередив, що на таких переговорах мають обговорюватися не тільки пропозиції РФ, а й російські ініціативи, що викликають стурбованість США та їхніх союзників.

Нагадаємо, 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув ультиматум Росії щодо членства України в НАТО. Він наголосив, що процес інтеграції України до блоку залежить лише від України та країн-учасниць НАТО.

За неофіційними даними, Захід відкидає всі вимоги Росії, але не хоче їй прямо відмовляти.