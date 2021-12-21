Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, - Пентагон
Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, - Пентагон
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
ГоловнаСвіт

Блінкен: деякі пропозиції Москви є неприйнятними, діалог щодо інших питань може початися у 2022 році

"Можна було б очікувати на початку наступного року контактів у всіх сферах".

Блінкен: деякі пропозиції Москви є неприйнятними, діалог щодо інших питань може початися у 2022 році
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Вашингтон вважає неприйнятними деякі безпекові пропозиції Москви, діалог з інших питань може бути розпочатий на початку 2022 року.

Про це заявив у вівторок глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Деякі із пропозицій явно не підходять", - сказав він на брифінгу у держдепі. При цьому, за словами Блінкена, є в російських пропозиціях та моменти, за якими є сенс вести діалог.

"Можна було б очікувати на початку наступного року контактів у всіх сферах", - сказав він про можливі переговори з Росією.

При цьому Блінкен попередив, що на таких переговорах мають обговорюватися не тільки пропозиції РФ, а й російські ініціативи, що викликають стурбованість США та їхніх союзників.

Нагадаємо, 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув ультиматум Росії щодо членства України в НАТО. Він наголосив, що процес інтеграції України до блоку залежить лише від України та країн-учасниць НАТО.

За неофіційними даними, Захід відкидає всі вимоги Росії, але не хоче їй прямо відмовляти.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також