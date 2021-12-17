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Столтенберг відповів на ультиматум Росії щодо членства України в НАТО

"Будь-який діалог з Москвою має відбуватися у рамках консультацій з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна".

Столтенберг відповів на ультиматум Росії щодо членства України в НАТО
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

НАТО не прийматиме жодних постанов, які б забороняли вступ України до Альянсу. Процес інтеграції України до блоку залежить лише від України та країн-учасниць НАТО.

Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Associated Press

"Будь-який діалог з Москвою має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, а також будуватися на основних принципах та документах європейської безпеки і відбуватися у рамках консультацій з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна", - заявив Столтенберг.

Він також додав, що 30 країн-членів НАТО "ясно дали зрозуміти, що якщо Росія піде на ескалацію, то ми готові працювати над зміцненням оборонних заходів".

Нагадаємо, напередодні Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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